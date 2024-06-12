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КиївПрайд 2024: Марш рівності пройде на вулицях Києва, а не в метро
ЛГБТК+Життя

КиївПрайд 2024: Марш рівності пройде на вулицях Києва, а не в метро

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ЛГБТ-прайд
ЛГБТ-прайд. Flow Production - Анна Кунбуттаева

ГО "КиївПрайд" 16 червня має намір провести щорічний Марш рівності на вулицях Києва. Марш буде проходити неподалік від укриття та у ньому планують взяти 500 учасників.

Про це повідомила на пресконференції голова правління ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна, передає кореспондентка Суспільного.

"Що стосується перемовин з міською владою, поліцією, можливо ви могли бачити, що ми випустили спільну заяву з київською адміністрацією і після цього ми мали зустріч з поліцією, ми мали плідний брифінг і обговорення того як ми можемо зробити марш в умовах коли в метро буде важко забезпечити безпеку для поліції і коли в поліції зокрема вельми обмежений людський ресурс", — сказала вона.

За словами Ширигіної, на сьогодні вже повністю з поліцією погоджено маршрут Маршу рівності і план заходу.

"Ми здійснюємо певні заходи безпеки як організатори, зокрема те що марш буде закритим, лише за попередньою реєстрацією. Марш відбудеться на вулицях Києва, але це буде неподалік від укриття. Кількість учасників запланована — 500 людей", — сказала вона.

Голова правління ГО "КиївПрайд" зазначила, що участь у марші візьмуть як індивідуальні активісти, активістки так і організовані колони, також буде велика присутність дипломатів і представників і представниць міжнародної спільноти. При цьому в організації наголосили, що не рекомендують виходити на марш неповнолітнім.

Гаслом прайду у 2024 році стане "Разом до рівності та перемоги".

Наприкінці травня ГО "KyivPride"повідомили, що планують провести 16 червня Марш рівності — вперше від початку повномасштабного вторгнення. Через воєнний стан в країні організатори хотіли провести захід у Київському метрополітені. У марші зможуть взяти участь до 500 людей.

Пізніше стало відомо, що Київська міська державна адміністрація не давала дозвіл на проведення Маршу рівності в столичному метро. Із міркувань безпеки організаторів маршу попросили обрати іншу локацію.

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