Ісландія дозволила полювання на 128 китів, що під загрозою зникнення

Міністерка продовольства Ісландії Б'яркі Олсен Гуннарсдоттір схвалила ліцензію на китобійний промисел на 2024 рік. У країні загалом дозволили забити 128 особин китів-фінвалів, які підпадають під загрозу зникнення.

Про це йдеться на сайті Міністерства продовольства Ісландії.

Дозвіл дійсний протягом мисливського сезону 2024 року. Дозволена кількість тварин становитиме 99 особин у регіоні Гренландія — Західна Ісландія та 29 — у регіоні Східна Ісландія — Фарерські острови, отже, загалом 128 китів.

"Рішення щодо обсягу вилову відповідає рекомендаціям Норвезького агентства морських досліджень від 2017 року та враховує консервативні фактори екосистеми Міжнародної китобійної комісії", — пише відомство.

Як передає національна організація суспільного мовлення Ісландії Ríkisútvarpið, міністерка Гуннарсдоттір сказала 11 червня після засідання уряду, що рішення дозволити китобійний промисел не обов’язково відповідає її поглядам або поглядам її партії — Руху лівих зелених.

The Guardian зазначає, що Ісландія стала другою після Японії країною, яка цього року дозволила відновити китобійний промисел. У 2023 році в Ісландії дозволили вполювати лише 24 кити.

Ексміністр рибного господарства Ісландії призупинив китобійний промисел після того, як у 2022 році дослідження показали, що полювання не відповідає законодавству країни про захист тварин, оскільки кити, уражені гарпунами, вмирали занадто довго, протягом 2 годин.

Експертна робоча група згодом дійшла висновку, що потрібно вдосконалити методи полювання.

Фінвали — другий за величиною ссавець у світі. Цей вид включено до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як такий, що підпадає під загрозу зникнення. Популяція фінвалів відновилася після того, як у 1970-х роках багато які країни заборонили полювання на китів.