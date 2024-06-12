Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ісландія дозволила полювання на 128 китів, що під загрозою зникнення
ТВАРИНИПриродаЕКОЛОГІЯдовкілляЄВРОПАСвітПриродаПодії

Ісландія дозволила полювання на 128 китів, що під загрозою зникнення

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ісландія дозволила полювання на 128 китів-фінвалів
Кита фінвала поливають зі шланга, поки буксирують на переробний завод на китобійній станції Хвалфйордур,за 70 км на північ від Рейк'явіка, 29 червня 2010 року. REUTERS/Ingolfur Juliusson

Міністерка продовольства Ісландії Б'яркі Олсен Гуннарсдоттір схвалила ліцензію на китобійний промисел на 2024 рік. У країні загалом дозволили забити 128 особин китів-фінвалів, які підпадають під загрозу зникнення.

Про це йдеться на сайті Міністерства продовольства Ісландії.

Дозвіл дійсний протягом мисливського сезону 2024 року. Дозволена кількість тварин становитиме 99 особин у регіоні Гренландія — Західна Ісландія та 29 — у регіоні Східна Ісландія — Фарерські острови, отже, загалом 128 китів.

"Рішення щодо обсягу вилову відповідає рекомендаціям Норвезького агентства морських досліджень від 2017 року та враховує консервативні фактори екосистеми Міжнародної китобійної комісії", — пише відомство.

Як передає національна організація суспільного мовлення Ісландії Ríkisútvarpið, міністерка Гуннарсдоттір сказала 11 червня після засідання уряду, що рішення дозволити китобійний промисел не обов’язково відповідає її поглядам або поглядам її партії — Руху лівих зелених.

The Guardian зазначає, що Ісландія стала другою після Японії країною, яка цього року дозволила відновити китобійний промисел. У 2023 році в Ісландії дозволили вполювати лише 24 кити.

Ексміністр рибного господарства Ісландії призупинив китобійний промисел після того, як у 2022 році дослідження показали, що полювання не відповідає законодавству країни про захист тварин, оскільки кити, уражені гарпунами, вмирали занадто довго, протягом 2 годин.

Експертна робоча група згодом дійшла висновку, що потрібно вдосконалити методи полювання.

Фінвали — другий за величиною ссавець у світі. Цей вид включено до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як такий, що підпадає під загрозу зникнення. Популяція фінвалів відновилася після того, як у 1970-х роках багато які країни заборонили полювання на китів.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Викрадення Росією українських дітей
FT: росіяни виставили викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення
Салліван
США та Україна 13 червня підпишуть безпекову угоду — Салліван
Євгенія Закревська
Закревська: справи Майдану стали викликом для судової системи, але вироків могло бути більше
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Помер кане корсо Вася, ветеран війни на Донбасі
Помер собака-ветеран, який відгриз собі лапу, щоб не потрапити в полон на Донбасі
Бик і матадор під час кориди
У Колумбії заборонили проведення кориди — AP
Віктор Зінченко з козами
Доглядає за півсотнею кіз: історія чоловіка з прифронтового Оріхова. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Перший рейс літака для собак у США
У США відбувся перший собачий авіарейс
На початок