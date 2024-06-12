Україна отримає від Світового банку грант на $109 млн. Куди підуть кошти

Україна отримає 109 мільйонів доларів США грантового фінансування у межах проєктів Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" (Re-PoWER).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві поінформували що грантові угоди було підписано на полях берлінської Конференції з відновлення України.

Зокрема додаткове грантове фінансування обсягом 62 млн доларів у межах проєкту HOPE буде спрямовано на дрібні та середні ремонти частково пошкоджених внаслідок атак Росії житлових будинків.

Додатковий грант у 47 млн доларів США за проєктом Re-PoWER, метою якого є відновлення основних послуг в енергетичній сфері України, буде спрямовано на забезпечення жителів Харкова послугами з центрального теплопостачання, а саме проведення закупівлі та встановлення теплового обладнання.

Зазначені грантові кошти буде надано через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), який залишається одним з основних механізмів консолідації коштів партнерів з розвитку, створений Світовим банком для підтримки України.

У Мінфіні додали, що світовий банк через фонд URTF залучив для підтримки України фінансові ресурси донорів на загальну суму близько 1,8 млрд доларів США, з яких Україна уже отримала 1,1 млрд гранту на підтримку критично важливих заходів у сфері охорони здоров’я, відновлення житла та транспортної інфраструктури, для підтримки агровиробників, а також на підвищення адміністративної спроможності уряду.

У Берліні 10 червня підписали угоду, яка передбачає залучення від уряду Німеччини кредиту на 30,4 млн євро через державний Німецький банк розвитку KfW. Кошти підуть на українську енергетику.