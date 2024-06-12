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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 980 солдатів, 9 танків і 46 артсистем — Генштаб
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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 980 солдатів, 9 танків і 46 артсистем — Генштаб

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Армія РФ на війні в Україні
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 12 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 521 830 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 980 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
  • артилерійських систем – 13736 (+46) од,
  • РСЗВ — 1099 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 844 (+2) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11042 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2280 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2290 (+2)

Дані уточнюються.

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