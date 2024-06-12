Станом на ранок 12 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 521 830 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 980 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
- артилерійських систем – 13736 (+46) од,
- РСЗВ — 1099 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 844 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11042 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2280 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2290 (+2)
Дані уточнюються.