У Франції горів Версаль

У Франції у вівторок, 11 червня, сталася пожежа на місці ремонту даху Версальського палацу. Про постраждалих або пошкодження колекцій не повідомляється.

Про це пише французьке видання Figaro.

Повідомляється, що дим від пожежі у Версальському палаці помітили о 15:13 за місцевим часом робітники на ділянці, де ремонтували дах замку.

Пожежа почалася над мармуровим двориком, у королівській резиденції, уточнює відділ комунікації Версальського палацу.

Повідомляється, що пожежники швидко прибули на місце події та взяли пожежу під контроль. Людей про всяк випадок евакуювали, вони змогли повернутися на місце події трохи більше ніж через годину після того, як було помічено дим.

Як повідомили в пожежно-рятувальній частині, пожежу швидко загасили. Загалом, для цього залучили близько 97 пожежників. Команди залишилися на місці, щоб запобігти будь-яким новим пожежам на горищі.

У соціальних мережах кілька користувачів Інтернету передали зображення, на яких видно великі стовпи диму, що вириваються із замку.