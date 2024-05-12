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У Варшаві загорівся торговельний комплекс
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У Варшаві загорівся торговельний комплекс

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Варшава, ТЦ, пожежа
Пожежа у ТУ у Варшаві 12 травня 2024 року. Кадр з відео

У столиці Польщі – Варшаві вночі 12 травня сталася масштабна пожежа у торговельному комплексі Marywilska 44. Про постраждалих наразі не відомо.

Про це повідомляє Polskie radio.

Пожежа спалахнула близько 3:15 за місцевим часом. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив територію майже всього закладу.

За словами речника Державної пожежної служби Кароля Кєжковського, торговий комплекс може обвалитися. За словами посадовця, до гасіння пожежі в приміщенні розміром 250 на 250 метрів залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки.

Він також заявив про складні для гасіння пожежі умови.

"Сильне задимлення. Пожежники виконують роботи ззовні, адже всередині дуже небезпечно. Конструкція в центрі комплексу, ймовірно, під загрозою обвалу. Часто є так, що при високій температурі може обвалитися дах", — сказав Кєжковський.

Як пише RMF FM, за даними пожежників, вогонь, швидше за все, спалахнув у кількох місцях. Перші пожежні підрозділи прибули на місце через 11 хвилин після отримання сигналу про лихо. На той час вогонь уже охопив дві третини площі ТЦ.

За словами очевидців, пожежа спалахнула невдовзі після третьої години ночі. Коли пожежники прибули на місце, тобто до 4 години ранку, вже практично вся будівля залу горіла. Також частково обвалився дах комплексу.

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