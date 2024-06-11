Розклад сил в Європейському парламенті після виборів мало змінився, оскільки перемогу здобула, як і в Європарламенті попереднього 9 скликання, Європейська народна партія. З огляду на те, що праві ідеї набувають дедалі більшої популярності в європейських країнах, Україні варто вже зараз вибудовувати діалог з конструктивними силами серед консерваторів і реформістів.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ розповів представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

“Звичайно відбулися зміни, менше мандатів, не катастрофічно, але на десяток в соціал демократів, суттєво послабилися позиції у лібералів, “зелених”. І відбулося помітне посилення у правих, це європейські консерватори і реформісти”, — сказав Ченцов.

За його словами, попри те що немає таких драматичних тектонічних зсувів, ці зміни, вони хоч і не значні, будуть певним чином впливати на розклад сил і на формування керівництва Європейського парламенту, Європейської Комісії. А також при формуванні політик Європейського Союзу загалом — не лише в Європарламенті, а в тому числі і щодо України.

Ченцов відзначив, що та більшість яка, скоріше за все, буде сформована в Європейському парламенті, буде проєвропейська і проукраїнська.

“Я маю на увазі коаліцію найбільш вірогідну між Європейською народною партією, соціал-демократами і лібералами. І, звичайно, відкритим залишається питання, як будуть співпрацювати ці сили — Європейська народна партія з правими, не плутати з крайні правими”, — сказав Ченцов.

За його словами, тут залишається інтрига. Він додав, що все ж таки прогнозується позитивна співпрацю між цими політичними силами.

“Нам, як і будь-якій країні, необхідно реагувати на зміну тенденцій в державах- тьчленах і в Євросоюзі загалом. Нам потрібно вже зараз вибудовувати діалог з тими силами конструктивними, з якими ми маємо співпрацювати, я маю на увазі фракцію ECR (Європейські консерватори і реформісти — ред.), тобто це консерватори і реформісти”, — сказав Ченцов.

Він пояснив, що багато депутатів, які працювали в парламенті в попередньому скликанні, активно допомагали Україні у багатьох питаннях. Ченцов прогнозує, що так буде і надалі. При цьому, враховуючи, що ця політична сила зараз очевидно буде відігравати більш помітну роль, потрібно підтримувати і можливо активізувати діалог.

Вибори до Європарламенту традиційно проходили протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.