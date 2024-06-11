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На війні в Україні РФ за добу втратила літак, 46 артсистем та 1100 військових — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

На війні в Україні РФ за добу втратила літак, 46 артсистем та 1100 військових — Генштаб

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Російський військовослужбовець
Російський військовослужбовець . Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 11 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 520 850 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1100 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7902 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,
  • артилерійських систем – 13690 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
  • літаків – 359 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).

Дані уточнюються.

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