Станом на ранок 11 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 520 850 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1100 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7902 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,
- артилерійських систем – 13690 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
- літаків – 359 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).
Дані уточнюються.