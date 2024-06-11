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Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю напередодні конференції URC 2024
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Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю напередодні конференції URC 2024

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Міністерка економіки України Юлія Свириденко
Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час японсько-українського круглого столу у Берліні, 10 червня 2024 року . Міністерство економіки України

Під час японсько-українського круглого столу у Берліні сторони підписали 23 меморандуми про співробітництво між українськими і японськими організаціями. Окрім того, японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) ухвалила рішення відкрити свій офіс у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Підкреслюється, що Україна та Японія поглиблюватимуть співпрацю в таких секторах економіки, як відновлення інфраструктури та зелене будівництво, енергетика, агросектор та модернізація сільськогосподарської техніки, розвиток технологій безпілотників, фінансування будівництва доступного житла, перероблювання сміття, співпраця в секторі охорони здоровʼя, реабілітація та протезування поранених.

Проєкти матимуть право на технічну допомогу, яку Японія надасть Україні через Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) на суму 188 мільйонів євро.

На першому етапі планується реалізація близько 30-40 конкретних проєктів із передачі японських технологій українським компаніям. На ці цілі будуть виділятись гранти у сумі до 10 млн доларів на проєкт.

"Співпраця України та Японія системно поглиблюється. В лютому цього року на конференції в Токіо було підписано 56 угод. По кожній із них ми маємо конкретні зрушення. Сьогодні ж укладаємо ще понад два десятки меморандумів про співробітництво. Всі вони повинні втілитися у конкретні проєкти на місцях – і ми, як уряд, готові надати всю необхідну підтримку для їхньої реалізації", — наголосила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона подякувала за грант на 100 протезів через ліцензування їхнього виробництва в Україні, а також анонсувала вивчення можливостей будівництва в Україні нової педіатричної лікарні.

Також вона відзначила ініціативу щодо можливого постачання тракторів для середніх і малих фермерів, а також Меморандум про взаєморозуміння щодо використання супутникових знімків для аналізу ґрунту та планування засіву сільськогосподарських угідь.

Підписані угоди передбачають співпрацю з японським бізнесом для відновлення України за енергоефективними та екологічними технологіями. Японська сторона планує впроваджувати новітні технології в Україні, проводити навчання та розвивати потенціал українських спеціалістів, проводити аналітику та обмінюватись даними з українським бізнесом. Один із таких прикладів — це угода між японськими компаніями з українськими виробниками безпілотних технологій та робототехніки, такі як Ailand Systems Ltd та DRONE.UA для застосування технологій у сфері гуманітарного розмінування.

"Сектори сільського господарства, енергетики, зеленої металургії, кібербезпеки та будівництва становлять основу для структурування потенційних інвестиційних проєктів із Японією. Саме у них ми бачимо активне зацікавлення японського бізнесу. Ми сподіваємось, що провідні японські автовиробники поділяться своїм інженерним досвідом з українськими підприємствами. Інвестування в Україну означає інвестування у майбутнього члена Європейського Союзу. Спільні підприємства, прямі інвестиції, технологічні трансфери та стратегічні альянси стимулюватимуть інновації та економічне зростання для обох країн", – додала Юлія Свириденко.

За її словами, Японське експортно-кредитне агентство NEXI надаватиме страхування для японських компаній, які долучаються до проєктів відбудови України. Японське агентство міжнародного розвитку JICA продовжить підтримувати інвестиційні проєкти та надавати гранти в рамках програм для малого та середнього бізнесу для відновлення української економіки.

Підписання меморандумів відбулося напередодні Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні, у якій візьме участь президент Володимир Зеленський.

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