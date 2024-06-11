Зеленський прибув до Німеччини для участі в конференції та переговорів із Шольцом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Він підкреслив, що Міжнародна конференція з відновлення України URC 2024 об’єднає уряди, десять із яких — на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні.

"В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", — написав Зеленський.

З Олафом Шольцом Зеленський говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Очікується, що глава української держави скоординує позиції з німецьким канцлером перед Самітом миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Також Володимир Зеленський під час свого візиту зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.