Росія вмикає свою пропаганду на дитячих телеканалах Європи

Європейські супутникові компанії потерпали від спроб втручання в ефір з боку Росії. На дитячих телеканалах вмикали пропаганду, яка транслювалася російською.

Про це йдеться у документах, з якими ознайомилися журналісти агентства Bloomberg.

Щонайменше три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали з середини березня, і збої тривали два місяці. Втручання зафіксували на телеканалах Disney та BabyTV. На другому посеред дитячої розважальної програми зʼявилося військове відео, яке транслювалося російською. Як наслідок, голландський кабельний оператор Ziggo виключив BabyTV зі своїх пропозицій до початку травня.

Це не залишили без уваги в ООН. Речник Міжнародного союзу електрозв’язку, котре координує глобальне спільне використання радіочастот і супутникових орбіт, сказав, що отримані звіті обговорять на наступному засіданні 24-28 червня. Російський радіочастотний центр не відповів на запит про коментар. Французьке Agence Nationale des Frequences відмовилося від коментарів.

"Eutelsat Group повністю обізнана про навмисні радіочастотні перешкоди від зовнішніх джерел, які мали періодичний вплив на деякі служби", — сказав речник французької компанії.

Під час вторгнення в Україну Росія намагається порушити роботу різних європейських систем зв’язку, перевіряючи готовність Європейського Союзу та НАТО. У квітні Естонія і Фінляндія звинуватили Москву в глушенні сигналів GPS, зриві авіарейсів і морського руху.