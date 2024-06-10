У Білому домі закликали ХАМАС відповісти на пропозицію про перемир'я в Газі

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван закликав ХАМАС відповісти й прийняти умови запропонованої Ізраїлем угоди про припинення вогню у Секторі Гази і звільнення заручників, спрямованої на припинення війни.

Про це повідомляє The Hill.

"Безумовно, найбільш ефективний, надійний і правильний спосіб звільнити всіх заручників — це укласти всеосяжну угоду про припинення вогню і звільнення заручників, про яку президент Байден публічно заявив кілька днів тому, яку прийняв Ізраїль, і на яку ми чекаємо відповіді від ХАМАСу. Якби ХАМАС погодився на цю угоду, було б встановлено режим припинення вогню, заручники повернулися б додому, збільшився б обсяг гуманітарної допомоги, і для палестинського народу настав би кращий день", — сказав Салліван.

Вважається, що ХАМАС все ще утримує понад 100 заручників у Секторі Гази, понад 30 з них вважаються загиблими. Заява Саллівана прозвучала наступного дня після проведення спецоперації в Газі, в результаті якої було звільнено чотирьох заручників. Ця операція стала найбільшою операцією зі звільнення живих заручників з початку війни.

"Припинення вогню може відбутися завтра, навіть сьогодні, якщо ХАМАС погодиться на угоду. Тому, з нашого погляду, світ повинен продовжувати чітко і рішуче доносити цей меседж. Ми ще не отримали офіційної відповіді від ХАМАСу. Ми чекаємо на неї", — сказав радник Білого дому.

31 травня Байден виклав триетапну пропозицію про припинення вогню, ініціатива щодо якої, за словами президента США, походила від Ізраїлю. Також він отримав позитивну початкову реакцію на такий план з боку ХАМАС.

Він складається з трьох етапів:

Повне і всеосяжне припинення вогню, яке включатиме виведення ізраїльських військ з усіх "населених районів Гази", звільнення деяких заручників, повернення тіл загиблих, звільнення палестинських в'язнів, 600 вантажівок з гуманітарною допомогою на день.

Обмін усіх живих заручників, що залишилися, і "остаточне припинення бойових дій"

Початок відбудови і повернення останків загиблих заручників.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.