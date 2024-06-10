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На війні загинув очільник батальйону "ОУН" Микола Коханівський
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На війні загинув очільник батальйону "ОУН" Микола Коханівський

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Загинув лідер батальйону ОУН Микола Коханівський
Військовий Микола Коханівський на позиціях. Nataliya Vorontsova/Facebook

На Харківському напрямку біля Вовчанська загинув командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

Про це повідомили його друзі у Facebook.

У 2014 році він воював у Бахмуті. У лютому 2022 року його батальйон обороняв Лютіж на Київщині, Потім брав участь у боях на Донеччині. Як повідомляють друзі та знайомі, Коханівський загинув біля Вовчанська на Харківщині.

"Я познайомився з ним влітку 2014 року в Бахмуті. Я був комбатом Донбасу – він комбатом батальйону "ОУН". Він був одним із небагатьох, хто виходив з нами на мітинги проти корупції, зради та наруги над ідеями Майдану у 2014-2018 роках", — написав екскомандир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

За його словами, Коханівський загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом. Про це Семенченко дізнався від побратима.

У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, бійці з батальйону "Донбас" влилися в батальйон "ОУН" і захищали Київ.

У 2017 році поліція затримала Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. Як розповідала тоді дружина Коханівського Катерина для hromadske, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного із взводів "Правого сектору" Русланом Качмалою.

Також Коханівського судили у справі погрому російських банків у 2016 році. 20 лютого представники добробату ОУН закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та "Альфа-банку" в Києві. За це Миколі Коханівському призначили 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як "умовний строк".

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