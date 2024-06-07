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Помер собака-ветеран, який відгриз собі лапу, щоб не потрапити в полон на Донбасі
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Помер собака-ветеран, який відгриз собі лапу, щоб не потрапити в полон на Донбасі

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Помер кане корсо Вася, ветеран війни на Донбасі
Собака породи кане корсо Вася, який служив з морпіхами на Донбасі. Katarzyna Zamierowska/Facebook

У Польщі помер собака породи кане корсо на кличку Вася. Він з 2016 року служив на Донбасі. Одного разу відгриз собі лапу, щоби втекти від окопів бойовиків.

Про це повідомила Катажина Замєровська з Фонду кане корсо без кордонів (Fundacja CANE CORSO Bez Granic).

"Сміливий, красивий і гордий. Собака-герой, який, воюючи на фронті, потрапив у ворожі тенета. Бажаючи повернутися на пост, він відкусив собі лапу. Ми допомогли перевезти Васюльку в Польщу, щоб віддати шану", — написала Замєровська.

14 листопада 2022 року Васю привезли до Польщі для протезування після втраченої передньої лапи. Команда польських фахівців працювала, щоб відновити здоров'я собаки, але він так і не оговтався після хвороби.

Про Васю розповідала в січні 2022 року українська військовослужбовиця Оксана Білозерська. Пес кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти

"Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей", — розповідала бійчиня.

Одного разу він потрапив у пастку: перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Розвідники планували вночі йти евакуювати собаку, але він відгриз собі лапу і прийшов сам. Пса відвезли в село до батьків господаря.

Як писало "Радіо Свобода", Вася з 2016 року служив у 503 окремому батальйоні морської піхоти із господарем Романом Заверухою. Васю протезували та повернули до України. Але він не зміг повністю видужати, написала Замєровська.

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