Агенція "Державний оператор тилу" (ДОТ) уклав договори на понад 17 мільярдів гривень з постачальниками для забезпечення української армії харчуванням на друге півріччя. Середня ціна за комплект склала 109,22 гривні, а перші поставки очікуються вже в липні.

Про це повідомляє пресслужба держагенції.

У агенції прозвітували, що за результатами тендерів на Prozzoro було обрано сім постачальників їжі, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.

Зокрема йдеться про:

Консорціум “ЮНАЙТЕД ФУД ГРУП” започаткований на підтримку Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".: Рівненська, Львівська та Київська області, а також м.Київ.

ТОВ "ГРАНПРІ ЛТД" локальний постачальник з Одещини : Кіровоградська, Одеська, Донецька область;

ТОВ "ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ": Переможець попередніх тендерів на забезпечення ЗСУ харчуванням. Тернопільська й Вінницька області;

ТОВ "БУСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" : Волинська, Хмельницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області. Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі.

ТОВ "Міт Пром". Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі. : Черкаська, Харківська та Запорізька області;

ТОВ "ОХТИРКА М'ЯСОПРОДУКТ". Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі: Полтавська, Сумська і Чернігівська області;

ТОВ "АСІКС ГРУП" Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі: Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області.

У ДОТ зазначили, що після етапу підписання договору та перед розміщенням замовлень, додали можливість перевірки спроможностей постачальника виконати замовлення. Йдеться про готовність складів, наявність необхідної кількості транспорту та кваліфікованого персоналу. Крім того, законтрактований постачальник повинен підтвердити, що має в субпідряді спроможні компанії, з якими разом виконає всі умови щодо постач.

В агенції додали, що якщо під час перевірки будуть виявлені несуттєві невідповідності вимогам договору, то у постачальника буде кілька днів на їх усунення. Якщо ж ці невідповідності критичні — ДОТ законтрактує іншого.

У квітні цього року ДОТ оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних сил України.