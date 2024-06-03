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"Улюблена страва побратимів — борщ": Історія шеф-кухаря на фронті. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Улюблена страва побратимів — борщ": Історія шеф-кухаря на фронті. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Олександр готує для підрозділу 128 бригади тероборони Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся зі Швеції в Україну та пішов служити.

Стати кухарем Олександр мріяв із дитинства. Його тітка — кондитерка, а старший брат — кухар. До повномасштабного вторгнення військовий 17 років був су-шефом у відомих ресторанах. Працював у Польщі, працював у Німеччині, потім поїхав у Швецію. Два роки прожив у Стокгольмі.

А зараз він шеф-кухар у війську. Щодня з шостої ранку чоловік готує тричі на день: це може бути 15 літрів супу чи 10 кілограмів стейків. З Олександром поспілкувалося Суспільне Дніпро.

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