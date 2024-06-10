Урсула фон дер Ляєн впевнена у своєму переобранні на посаді голови Єврокомісії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переконана у своєму призначенні на посаду голови Єврокомісії на новий термін за підсумками перемоги її Європейської народної партії на виборах до Європарламенту.
Про це вона заявила на прессконференції, повідомляє кореспондентка Суспільного з Брюсселя.
"Так, я впевнена, але, звичайно, я знаю, що попереду ще багато важкої роботи, і я з радістю візьмуся за цю роботу, але я точно впевнена, що балотуватимуся на другий мандат", — сказала Урсула фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що перемога на виборах означає велику політичну відповідальність перед громадянами Євросоюзу.
"Цей результат означає, що ми справді несемо відповідальність. І як я вже сказала, ми найсильніша партія. Ми отримали більшість, але з цією сильною більшістю, яку ми маємо, звичайно, приходить відповідальність ініціювати всі необхідні кроки … для сильної Європи, і це те, над чим ми збираємося почати працювати з завтрашнього дня. Ми не можемо втрачати час, ми повинні будувати мости, і ми повинні працювати разом з тими, хто є однодумцями, хто має ті ж цілі, що і ми, і розділяти їх", — відзначила посадовиця.
Європейська народна партія (ЄНП), до якої належить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, за попередніми даними, перемагає на виборах до Європарламенту.