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Партія прем'єрки Мелоні перемагає на виборах до Європарламенту в Італії
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Партія прем'єрки Мелоні перемагає на виборах до Європарламенту в Італії

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Джорджія Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні голосує на виборах до Європарламенту в Римі, 8 червня 2024 року. Getty Images/Alessia Pierdomenico

Партія прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні "Брати Італії" отримала найбільшу кількість голосів на виборах до Європарламенту.

Про це свідчать дані екзитполів, повідомляє італійський мовник RAI.

Зазначається, що партія Джорджії Мелоні "Брати Італії" набирає від 26 до 30 відсотків голосів, згідно з опитуванням у день виборів, яке проводилося для телекомпанії RAI.

Лівоцентристська Демократична партія посідає друге місце з 21-25 відсотками голосів.

"Рух п'яти зірок" набирає 10-14%, партія Forza Italia може одержати від 8,5 до 10,5%.

На платформі Х (колишній Twitter) Мелоні подякувала виборцям.

"Дякую тобі, Італіє. Партія Брати Італії підтверджує себе як провідну італійську партію, перевершивши результат останніх політичних виборів", — написала прем’єрка.

Вибори до Європарламенту традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

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