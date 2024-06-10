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Прем'єр Бельгії визнав поразку на національних виборах
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Прем'єр Бельгії визнав поразку на національних виборах

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Очільник бельгійського уряду Александр Де Кроо
Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на саміті ЄС, 14 грудня 2023 року. AP/Virginia Mayo

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо оголосив про поразку на національних виборах, які відбувалися паралельно з виборами до Європарламенту, та оголосив з понеділка він буде "прем’єром у відставці".

Про це пише видання Le Soir.

Александер де Кроо привітав переможців виборів під час свого виступу.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем’єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні, ми повернемося", – пообіцяв Александер де Кроо.

За даними, на виборах до Європарламенту лідирує консервативна партія N-VA, яка набрала майже 18% голосів. Ліберальна партія прем'єра де Кроо Open VLD опинилася на дев’ятому місці з результатом 5,3%.

Вибори до Європарламенту традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

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