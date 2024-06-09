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Генштаб: найбільша активність війська РФ наразі зберігається на Покровському напрямку
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Генштаб: найбільша активність війська РФ наразі зберігається на Покровському напрямку

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Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні
Українська САУ в момент пострілу. Facebook/ Головнокомандувач ЗС України

На фронті від початку доби станом на 18.30 відбулося 62 російські атаки. Сьогодні росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

На Куп’янському напрямку окупанти РФ активізувалися в районах Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб покращити власні позиції до дев’яти.

Також російські сили атакували в районі Греківки на Лиманському напрямку. Загалом тут з початку доби військо РФ намагалося атакувати шість разів. Бомбардувало керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.

На Краматорському напрямку протягом дня мали місце дев’ять боєзіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.

Найбільша активність війська РФ наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського. Авіація окупантів РФ била КАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п’ять спроб російських окупантів покращити власні позиції іще тривають.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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