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ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових
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ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових

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Армія РФ
Російські військові на території України, 26 квітня 2024 року. Russian Defense Ministry Press Service via A

Протягом доби 8 червня та у ніч на 9 червня Сили оборони України ліквідували 1270 російських військових. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складають орієнтовно 518560 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7869 (+26) од,
  • бойових броньованих машин — 15131 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13593 (+60) од,
  • РСЗВ – 1097 (+2) од,
  • засоби ППО — 836 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),
  • крилаті ракети — 2277 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
  • спеціальна техніка — 2253 (+5).

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