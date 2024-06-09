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Завтра будуть діяти графіки погодинних відключень з 16:00 до 22:00 — Укренерго
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Завтра будуть діяти графіки погодинних відключень з 16:00 до 22:00 — Укренерго

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10 червня будуть діяти графіки погодинних відключень з 16:00 до 22:00 — Укренерго
Електромережі. Freepik

У понеділок, 10 червня, в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

Причина — зростання споживання на початку робочого тижня.

Також в "Укренерго" повідомили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не будуть.

Як повідомили раніше в "Укренерго", 9 червня застосування графіків погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів не прогнозується.

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