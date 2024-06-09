На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація — Генштаб

Станом на 11:00 9 червня з початку доби на передовій в Україні відбулось 39 бойових зіткнень. Російська армія зберігає найбільшу активність на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Сили оборони продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбито дві атаки росіян в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки армії РФ в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби вібулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки. Одну російську атаку відбито, три триває.

На Покровському напрямку російське військо залишається особливо активним. Росіяни вже здійснили 14 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Учора росіяни на Покровському напрямку втратили понад 450 вбитими та пораненими, п’ять ББМ, сім артсистем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто РФ.

На Курахівському напрямку спроба росіян просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби росіяни втратили там 38 осіб, з них 13 – безповоротні. Знищено два танка, одну одиницю спецтехніки, три бойові броньовані машини, артсистему, наземний дрон та два автомобілі. Пошкоджено три танка, шість ББМ, чотири артилерійські системи та п’ять одиниць автомобільної техніки.

На Оріхівському напрямку росіяни зазнали невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбито атаку РФ в районі Кринок.

На решті напрямків активних наступальних дій росіян не відбувалося.

"За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО та кілька інших важливих об’єктів противника", — додали у Генштабі.