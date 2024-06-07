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Держкомтелерадіо виявив російські книжки в 32 українських інтернет-магазинах
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Держкомтелерадіо виявив російські книжки в 32 українських інтернет-магазинах

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Дівчина читає книжку
Дівчина читає книжку. unsplash/Eliott Reyna

Державний комітет телебачення і радіомовлення виявив у 32 українських інтернет-магазинах книги з Росії.

Про це комітет повідомив у відповідь на запит видання "Читомо".

Зокрема виявлені заборонені книжки з РФ на українському маркетплейсі Prom.ua і 23 українських інтернет-книгарнях на цій платформі. Ідеться про такі книжкові магазини:

  • "Книжкова майстерня";
  • "Best_books";
  • "СТРОДО"»;
  • "Майстерня Розуму";
  • "Лавка Бабуин";
  • "Your book";
  • "Apshop";
  • "Книголюб";
  • "BookSide";
  • "Нова Книга";
  • "Ерудит";
  • "Букитория";
  • "EzoteriKiev";
  • "Православні книги — поштою";
  • "Центр православної книги";
  • "HighBook";
  • "BestBooks";
  • "Ваш-Горизонт";
  • "BestBook";
  • "Книжковий світ";
  • "ТАКнuга";
  • "КнигоТур»";
  • "Bookstor".

Зазначається, що завдяки співпраці з Prom.ua Держкомтелерадіо припинив розповсюдження 715 книжок з РФ і 408 — з Білорусі, а власникам книгарень надіслали попередження.

За запитом Держкомтелерадіо правоохоронні органи припинили діяльність вебсайту zerkalov.kiev.ua, на якому в онлайн доступі була велика кількість російських ксенофобських видань.

Держкомтелерадіо надіслав власникам цих інтернет-книгарень попередження щодо неприпустимості продажу російських видань і запропонував самостійно вилучити їх з обігу.

Якщо книгорозповсюдники цього не зроблять, до них застосують заходи регулювання, передбачені статтею 28 Закону України "Про видавничу справу". На них можуть накласти штраф в розмірі двох мінімальних зарплат або 10 зарплат, якщо правопорушення відбувається не вперше.

Крім того, Держкомтелерадіо припинив продаж книжок з РФ у восьми стаціонарних книжкових магазинах у Києві, а також по одній книгарні в Ірпені, Білій Церкві, Запоріжжі, Миколаєві й Горішніх Плавнях Полтавської області.

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