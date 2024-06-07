Держкомтелерадіо виявив російські книжки в 32 українських інтернет-магазинах

Державний комітет телебачення і радіомовлення виявив у 32 українських інтернет-магазинах книги з Росії.

Про це комітет повідомив у відповідь на запит видання "Читомо".

Зокрема виявлені заборонені книжки з РФ на українському маркетплейсі Prom.ua і 23 українських інтернет-книгарнях на цій платформі. Ідеться про такі книжкові магазини:

"Книжкова майстерня";

"Best_books";

"СТРОДО"»;

"Майстерня Розуму";

"Лавка Бабуин";

"Your book";

"Apshop";

"Книголюб";

"BookSide";

"Нова Книга";

"Ерудит";

"Букитория";

"EzoteriKiev";

"Православні книги — поштою";

"Центр православної книги";

"HighBook";

"BestBooks";

"Ваш-Горизонт";

"BestBook";

"Книжковий світ";

"ТАКнuга";

"КнигоТур»";

"Bookstor".

Зазначається, що завдяки співпраці з Prom.ua Держкомтелерадіо припинив розповсюдження 715 книжок з РФ і 408 — з Білорусі, а власникам книгарень надіслали попередження.

За запитом Держкомтелерадіо правоохоронні органи припинили діяльність вебсайту zerkalov.kiev.ua, на якому в онлайн доступі була велика кількість російських ксенофобських видань.

Держкомтелерадіо надіслав власникам цих інтернет-книгарень попередження щодо неприпустимості продажу російських видань і запропонував самостійно вилучити їх з обігу.

Якщо книгорозповсюдники цього не зроблять, до них застосують заходи регулювання, передбачені статтею 28 Закону України "Про видавничу справу". На них можуть накласти штраф в розмірі двох мінімальних зарплат або 10 зарплат, якщо правопорушення відбувається не вперше.

Крім того, Держкомтелерадіо припинив продаж книжок з РФ у восьми стаціонарних книжкових магазинах у Києві, а також по одній книгарні в Ірпені, Білій Церкві, Запоріжжі, Миколаєві й Горішніх Плавнях Полтавської області.