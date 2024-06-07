Держкомтелерадіо виявив російські книжки в 32 українських інтернет-магазинах

Державний комітет телебачення і радіомовлення виявив у 32 українських інтернет-магазинах книги з Росії.
Про це комітет повідомив у відповідь на запит видання "Читомо".
Зокрема виявлені заборонені книжки з РФ на українському маркетплейсі Prom.ua і 23 українських інтернет-книгарнях на цій платформі. Ідеться про такі книжкові магазини:
- "Книжкова майстерня";
- "Best_books";
- "СТРОДО"»;
- "Майстерня Розуму";
- "Лавка Бабуин";
- "Your book";
- "Apshop";
- "Книголюб";
- "BookSide";
- "Нова Книга";
- "Ерудит";
- "Букитория";
- "EzoteriKiev";
- "Православні книги — поштою";
- "Центр православної книги";
- "HighBook";
- "BestBooks";
- "Ваш-Горизонт";
- "BestBook";
- "Книжковий світ";
- "ТАКнuга";
- "КнигоТур»";
- "Bookstor".
Зазначається, що завдяки співпраці з Prom.ua Держкомтелерадіо припинив розповсюдження 715 книжок з РФ і 408 — з Білорусі, а власникам книгарень надіслали попередження.
За запитом Держкомтелерадіо правоохоронні органи припинили діяльність вебсайту zerkalov.kiev.ua, на якому в онлайн доступі була велика кількість російських ксенофобських видань.
Держкомтелерадіо надіслав власникам цих інтернет-книгарень попередження щодо неприпустимості продажу російських видань і запропонував самостійно вилучити їх з обігу.
Якщо книгорозповсюдники цього не зроблять, до них застосують заходи регулювання, передбачені статтею 28 Закону України "Про видавничу справу". На них можуть накласти штраф в розмірі двох мінімальних зарплат або 10 зарплат, якщо правопорушення відбувається не вперше.
Крім того, Держкомтелерадіо припинив продаж книжок з РФ у восьми стаціонарних книжкових магазинах у Києві, а також по одній книгарні в Ірпені, Білій Церкві, Запоріжжі, Миколаєві й Горішніх Плавнях Полтавської області.