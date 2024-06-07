Туреччина допоможе реабілітувати українських військових — Міноборони

Україна і Туреччина 7 червня домовилися про пілотний проєкт співпраці в галузі реабілітації військовослужбовців.
Про це пише пресслужба Міністерства оборони України.
Про це домовилися заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та Надзвичайний і Повноважний посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген.
"Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Його мета — створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування", — уточнила Калмикова.
Українсько-турецька ініціатива включає створення так званих центрів досконалості — закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
Раніше посол Туреччини зустрівся з міністром енергетики України Германом Галущенком. Туреччина запевнила, що допоможе у відновленні енергомережі України