Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Туреччина допоможе реабілітувати українських військових — Міноборони
ТУРЕЧЧИНАРеабілітаціяАРМІЯМЕДИЦИНАЗДОРОВ’ЯМедицинаСвітВійна

Туреччина допоможе реабілітувати українських військових — Міноборони

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Реабілітація військових, Україна і Туреччина
Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген, 7 червня 2024 року. Міністерство оборони України

Україна і Туреччина 7 червня домовилися про пілотний проєкт співпраці в галузі реабілітації військовослужбовців.

Про це пише пресслужба Міністерства оборони України.

Про це домовилися заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та Надзвичайний і Повноважний посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген.

"Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Його мета — створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування", — уточнила Калмикова.

Українсько-турецька ініціатива включає створення так званих центрів досконалості — закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

Раніше посол Туреччини зустрівся з міністром енергетики України Германом Галущенком. Туреччина запевнила, що допоможе у відновленні енергомережі України

Топ дня
Зеленський, Байден
Зеленський зустрівся з Байденом у Франції, США виділили новий пакет допомоги. 835 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Німеччини, можливо, надасть Україні ще одну Patriot
Німеччина обмірковує надання Україні четвертого Patriot — Bloomberg ЗМІ
світло
У Міненерго анонсували тестування нових графіків відключень світла
Електроенергія, графіки відключення світла
В "Укренерго" повідомили, де і коли вимикатимуть світло 8 червня

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Сектор Гази
"Ісламська вісімка" 8 червня збереться для обговорення ситуації у Секторі Гази
Герман Галущенко та посол Туреччини
Туреччина допоможе у відновленні енергомережі України
Туреччина, ДТП
У Туреччині потрапив в аварію пасажирський автобус: 10 людей загинули
Мармурове море у Туреччині
У Мармуровому морі біля узбережжя Стамбула стався землетрус
На початок