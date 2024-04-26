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Війна в Україні перейшла у фазу "тактичних конфліктів" і це призвело до зниження інтересу світу — посол Боднар
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Війна в Україні перейшла у фазу "тактичних конфліктів" і це призвело до зниження інтересу світу — посол Боднар

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Посол України в Туреччині Василь Боднар
Посол України в Туреччині Василь Боднар. Посол України в Туреччині Василь Боднар, фото: УНІАН

Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що російсько-українська війна перейшла у фазу "тактичних конфліктів" і це призвело до зниження інтересу світу до війни.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Анкарі, передає Анадолу.

Боднар також заявив, що Росія продовжує атаки на цивільну інфраструктуру і це спричинило руйнування в багатьох містах України.

Дипломат наголосив, що миротворчі ініціативи України тривають і планується проведення Глобального саміту миру. Він зазначив, що мирний саміт відбудеться в Швейцарії в червні, і додав, що Туреччина раніше проводила зустрічі з питань миру, і у Києві сподіваються, що президент Реджеп Таїп Ердоган відвідає саміт.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

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