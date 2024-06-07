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Яким мовам в Україні загрожує зникнення — визначив уряд
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Яким мовам в Україні загрожує зникнення — визначив уряд

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9 мов в Україні, яким загрожує зникнення, постанова Кабміну
Панно з кримськотатарськими символами, розфарбоване в синьо-жовтих кольорах, Херсон, березень 2024 року. Суспільне Херсон

Уряд 7 червня затвердив постанову "Про затвердження Переліку мов національних меншин (спільнот) та корінних народів України, яким загрожує зникнення". Серед цих мов — білоруська, кримськотатарська та ромська.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Постанова була потрібна для імплементації Закону про національні меншини.

"Відповідно до законодавства, державна політика у сфері національних меншин (спільнот) має на меті надання державної підтримки мовам, яким загрожує зникнення. Перелік таких мов затверджується Кабінетом Міністрів України на основі міжнародних стандартів", — пише пресслужба уряду.

Отже, в Україні визначили 9 мов, яким загрожує зникнення:

  • білоруська;
  • гагаузька;
  • ромська;
  • їдиш;
  • кримськотатарська;
  • караїмська;
  • кримчацька;
  • урумська;
  • румейська.

Серед цього списку — мови корінних народів, зокрема кримськотатарська, караїмська й кримчацька. На території України, як пише Кабмін, зародилися урумська та румейська мови надазовських греків.

Верховна рада ухвалила законопроєкт №9610 про національні меншини 21 вересня 2023 року. Президент Володимир Зеленський підписав документ 6 листопада.

Згідно з новим законодавством, розробляється методологія використання мов нацменшин у певних регіонах, а також забезпечується можливість використання мов нацменшин у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для літніх громадян.

Реформа законодавчої бази щодо національних меншин — це одна з семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

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