Яким мовам в Україні загрожує зникнення — визначив уряд

Уряд 7 червня затвердив постанову "Про затвердження Переліку мов національних меншин (спільнот) та корінних народів України, яким загрожує зникнення". Серед цих мов — білоруська, кримськотатарська та ромська.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Постанова була потрібна для імплементації Закону про національні меншини.

"Відповідно до законодавства, державна політика у сфері національних меншин (спільнот) має на меті надання державної підтримки мовам, яким загрожує зникнення. Перелік таких мов затверджується Кабінетом Міністрів України на основі міжнародних стандартів", — пише пресслужба уряду.

Отже, в Україні визначили 9 мов, яким загрожує зникнення:

білоруська;

гагаузька;

ромська;

їдиш;

кримськотатарська;

караїмська;

кримчацька;

урумська;

румейська.

Серед цього списку — мови корінних народів, зокрема кримськотатарська, караїмська й кримчацька. На території України, як пише Кабмін, зародилися урумська та румейська мови надазовських греків.

Верховна рада ухвалила законопроєкт №9610 про національні меншини 21 вересня 2023 року. Президент Володимир Зеленський підписав документ 6 листопада.

Згідно з новим законодавством, розробляється методологія використання мов нацменшин у певних регіонах, а також забезпечується можливість використання мов нацменшин у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для літніх громадян.

Реформа законодавчої бази щодо національних меншин — це одна з семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.