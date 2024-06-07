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Швейцарія виділить Україні понад 64 млн доларів на цифровізацію державних послуг
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Швейцарія виділить Україні понад 64 млн доларів на цифровізацію державних послуг

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Парламент Швейцарії
Парламент Швейцарії в Берні, Швейцарія. Getty Images

Україна отримає від Швейцарії фінансову допомогу в розмірі 58,7 млн швейцарських франків (понад 64 млн доларів) на цифровізацію державних послуг.

У повідомленні пресслужби уряду країни зазначено, що на засіданні 7 червня Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування.

Кошти нададуть у період 2024–2028 років.. Їх направлять на проєкти у регіонах, які постраждали від війни. Серед "ключових сфер" будуть охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування. Фінансування надходитиме з регулярного бюджету міжнародного співробітництва.

У пресслужбі додали, що Швейцарія оголосить про свою підтримку на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 і 12 червня 2024 року в Берліні.

У травні Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні допомоги у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (близько 5,58 млрд доларів). Рішуче проти цього пакету були праві парламентарі. Його відхилили на підставі того, що він порушує правило "боргового гальма" у Швейцарії.

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