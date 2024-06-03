Верхня палата парламенту Швейцарії 3 травня відхилила виділення Україні допомоги у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (близько 5,58 млрд доларів). У пакеті також були 10 млрд франків для збройних сил Швейцарії.

Про це повідомляє агентство Reuters та швейцарська телерадіокомпанія SRF.

Пакет на 15 млрд франків відхилили: 28 голосів було "проти" і 15 — "за". Рішуче проти нього були праві парламентарі. Його відхилили на підставі того, що він порушує правило "боргового гальма" у Швейцарії.

Так зване боргове гальмо затвердила Федеральна Конституція та референдум у 2001 році, норму запровадили у 2003 році. Це законодавче обмеження видатків на федеральному рівні, контрольним параметром якого є (циклічно скоригований) результат виконання бюджету.

Це конституційне положення має на меті зобов'язати федеральний уряд збалансувати доходи і видатки протягом економічного циклу.

Фінанси швейцарського уряду мають проблеми, тож у грудні минулого року Федеральна рада та парламент погодили повільніше зростання витрат на армію.

Пакет, який окремий парламентський комітет підтримав у квітні 2024-го, був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир у Європі через російську агресію проти України. Ця допомога мала б піти на реконструкцію та ремонт української інфраструктури.

Але крім 5 млрд франків Україні, пакет передбачав 10,1 млрд франків на швейцарську армію. Бюджет на військо в країні має подвоїтися до 2035 року.

У Швейцарії три способи виділити більше коштів для армії:

економія в інших відомствах;

більша кількість боргів;

підвищення податків.

Наразі в парламенті немає одноголосного рішення, щоби підтримати якийсь із цих трьох варіантів.