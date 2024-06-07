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"Україно вперед!": "Укрпошта" анонсувала нову марку
УКРПОШТАУКРАЇНАЄвро-2024 з футболуФУТБОЛЖиття

"Україно вперед!": "Укрпошта" анонсувала нову марку

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Укрпошта
Поштовий набір "Україно вперед!". "Укрпошта"

"Укрпошта" 13 червня випустить нову марку, яка присвячена 17-му чемпіонату Європи з футболу (Євро-2024).

Про це у Telegram повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

За його словами, наразі марка вже доступна для передзамовлення. Художником виступив Антон Хрупін, який передав "важливі сенси" у новому ескізі. Ціна поштового набору, який включає аркуш "Україно вперед!" (8 марок) на самоклейному папері у вигляді буклета, конверт "Перший день" та картку складає 140 гривень.

"13 червня урочисто її запустимо разом з нашою національною збірною. Де і як, звісно, поки не скажу", — йдеться у дописі Смілянського.

Євро-2024

Чемпіонат з Європи з футболу стартує 14 червня у Німеччині. Аналітики компанії Opta назвали головних фаворитів кожної групи на Євро-2024.

Участь у фінальній частині чемпіонату візьмуть 24 збірні, серед яких і Україна. В березні команда Сергія Реброва подолала відбірковий плей-оф, обігравши Боснію та Герцеговину й Ісландію з однаковим рахунком 2:1.

Україна є учасницею групи E: разом із Бельгією, Словаччиною, Румунією. Національна збірна з футболу вчетверте поспіль пробилися на континентальну першість. Попередній найкращий результат Україна досягала на Євро-2020, коли дійшла до чвертьфінальної стадії.

Як оцінюють шанси України в Групі E

  • Фаворитом Групи E Opta називає Бельгію. Підопічні Доменіко Тедеско мають шанс у 90% потрапити до 1/8 фіналу та ймовірність у 53.1% очолити групу.
  • За даними суперкомп'ютера "синьо-жовті" є другими фаворитами в групі. Україна має 69.4% шансів вийти в плей-офф та 21% очолити групу.
  • Суперкомп’ютер дає схожі шанси на вихід у топ-16 Румунії (57,4%) і Словаччини (51,1%). Opta прогнозує, що на перше місце шансів у Румунії більше, ніж у Словаччини: 14.4% та 11.5% відповідно.

Що відомо

  • Напередодні Євро-2024 Україна має провести три товариські матчі. У першому з трьох контрольних поєдинків перед чемпіонатом команда Реброва зіграла внічию з Німеччиною — 0:0.
  • Звання чинного чемпіона Європи відстоюватиме Італія, яка у фіналі 2021 року в серії пенальті переграла англійців.

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