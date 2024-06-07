Вночі в небі над Україною знищено 48 "шахедів" і 5 ракет — Повітряні сили

У ніч на 7 червня Росія завдала комбінованого повітряного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударних БПЛА "Shahed-131/136". В результаті роботи Сил оборони було знищено 48 дронів та всі ракети у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Про це у Telegram повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він уточнив, що ракети запускала стратегічна авіація – бомбардувальники Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області. Також було запущено дрони типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська та миса Чауда, що у Криму.

"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555", — йдеться у дописі Олещука.

Під час повітряної атаки України Росією, Польща піднімала у небо бойову авіацію.