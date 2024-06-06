Увечері 6 червня сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) тимчасово припинив працювати.
Про це пресслужба НАЗК повідомила в соцмережах, зокрема Facebook.
В агентстві підкреслили, що їхні фахівці працюють, щоб усунути проблему. Про хакерську атаку з будь-чийого боку наразі в НАЗК не повідомляли.
"Найближчим часом після проведення програмно-технічного обслуговування доступ до сайту буде поновлено. Перепрошуємо за тимчасові незручності", — написали у відомстві.
Також додали, що всі реєстри, які адмініструє НАЗК, працюють стабільно:
- реєстр декларацій,
- реєстр порушників,
- реєстр POLITDATAТут розміщені фінансові дані політичних партій, що функціонують в Україні,
- Єдиний портал повідомлень викривачів,
- база знань НАЗК,
- інформаційна система моніторингу ДАПДержавна антикорупційна програма.
Раніше 6 червня у Держспецзв'язку заявили про кібератаку на Сили оборони. Хакери використали легітимну програму SyncThing разом з вірусом SPECTR.
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