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Призупинив роботу сайт НАЗК
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Призупинив роботу сайт НАЗК

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Сайт НАЗК не працює 6 червня ввечері
НАЗК. УНІАН

Увечері 6 червня сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) тимчасово припинив працювати.

Про це пресслужба НАЗК повідомила в соцмережах, зокрема Facebook.

В агентстві підкреслили, що їхні фахівці працюють, щоб усунути проблему. Про хакерську атаку з будь-чийого боку наразі в НАЗК не повідомляли.

"Найближчим часом після проведення програмно-технічного обслуговування доступ до сайту буде поновлено. Перепрошуємо за тимчасові незручності", — написали у відомстві.

Також додали, що всі реєстри, які адмініструє НАЗК, працюють стабільно:

  • реєстр декларацій,
  • реєстр порушників,
  • реєстр POLITDATAТут розміщені фінансові дані політичних партій, що функціонують в Україні,
  • Єдиний портал повідомлень викривачів,
  • база знань НАЗК,
  • інформаційна система моніторингу ДАПДержавна антикорупційна програма.

Раніше 6 червня у Держспецзв'язку заявили про кібератаку на Сили оборони. Хакери використали легітимну програму SyncThing разом з вірусом SPECTR.

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