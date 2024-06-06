Увечері 6 червня сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) тимчасово припинив працювати.

Про це пресслужба НАЗК повідомила в соцмережах, зокрема Facebook.

В агентстві підкреслили, що їхні фахівці працюють, щоб усунути проблему. Про хакерську атаку з будь-чийого боку наразі в НАЗК не повідомляли.

"Найближчим часом після проведення програмно-технічного обслуговування доступ до сайту буде поновлено. Перепрошуємо за тимчасові незручності", — написали у відомстві.

Також додали, що всі реєстри, які адмініструє НАЗК, працюють стабільно:

реєстр декларацій,

реєстр порушників,

реєстр POLITDATA ,

, Єдиний портал повідомлень викривачів,

база знань НАЗК,

інформаційна система моніторингу ДАП .

Раніше 6 червня у Держспецзв'язку заявили про кібератаку на Сили оборони. Хакери використали легітимну програму SyncThing разом з вірусом SPECTR.