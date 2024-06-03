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Ситник йде з посади заступника голови НАЗК
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Ситник йде з посади заступника голови НАЗК

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Артем Ситник
Артем Ситник. УНІАН

Сьогодні, 3 червня, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник залишив посаду, яку обіймав з 12 травня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба антикорупційного відомства.

"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", — йдеться у повідомленні.

Зокрема під час перебування на посаді до компетенції Ситника входили:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

З квітня 2015 року Ситник був директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), звідки у травні 2022-го пішов у зв'язку із терміном закінчення повноважень.

12 травня 2022 року очільник НАЗК Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.

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