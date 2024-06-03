Ситник йде з посади заступника голови НАЗК

Сьогодні, 3 червня, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник залишив посаду, яку обіймав з 12 травня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба антикорупційного відомства.
"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", — йдеться у повідомленні.
Зокрема під час перебування на посаді до компетенції Ситника входили:
- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
З квітня 2015 року Ситник був директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), звідки у травні 2022-го пішов у зв'язку із терміном закінчення повноважень.
12 травня 2022 року очільник НАЗК Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.