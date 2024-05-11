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В Аргентині потяг зіткнувся з порожнім вагоном і зійшов із рейок, є поранені
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В Аргентині потяг зіткнувся з порожнім вагоном і зійшов із рейок, є поранені

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В Аргентині потяг зіткнувся з порожнім вагоном і зійшов із рейок, є поранені
З дрона видно, як рятувальники працюють на місці зіткнення потягів у Буенос-Айресі, Аргентина, 10 травня 2024 року. REUTERS/Agustin Marcarian

Щонайменше 90 людей отримали поранення в столиці Аргентини Буенос-Айресі, коли в п’ятницю, 10 травня, пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном і зійшов із рейок. Залізнична профспілка Аргентини заявила, що на залізниці викрали кілька метрів мідного кабелю, який використовується для передачі електроенергії вздовж колії. Це вивело з ладу систему сигналізації.

Про це пише АР з посиланням на владу країни.

Поїзд прямував з Буенос-Айреса до північного передмістя, коли він зійшов з рейок близько 10:30 ранку на мосту в районі Палермо, повідомили представники служби безпеки.

Десятки постраждалих отримали медичну допомогу на місці події, а 30 людей доставили до лікарень у стані від середнього до важкого, принаймні двох людей доправили до медзакладів гелікоптером із травмами грудної клітки та переломами кісток.

Директор міської служби з надзвичайних ситуацій Альберто Кресценті повідомив, що рятувальники з поліцейськими собаками допомогли 90 людям, які опинилися в пастці у поїзді, що зійшов з рейок. Вони спустили деякого з них на мотузці з естакади шосе, засипаної покрученим металом і розбитим склом.

Пасажири розповіли місцевим ЗМІ, що потяг зупинився на мосту на кілька хвилин, а потім знову рушив з місця і з силою врізався в інший потяг, зійшовши з рейок у хмарі іскор і диму.

В Аргентині потяг зіткнувся з порожнім вагоном і зійшов із рейок, є поранені
Пораненого переносять на ношах на місці зіткнення поїздів у Буенос-Айресі, Аргентина, 10 травня 2024 року. REUTERS/Agustin Marcarian

В Аргентині потяг зіткнувся з порожнім вагоном і зійшов із рейок, є поранені
Рятувальники працюють на місці зіткнення потягів у Буенос-Айресі, Аргентина, 10 травня 2024 року. REUTERS/Agustin Marcarian

Як пише АР, наразі не зрозуміло, чому непрацюючий вагон опинився на мосту. Залізнична профспілка Аргентини заявила, що на залізниці викрали кілька метрів мідного кабелю, який використовується для передачі електроенергії вздовж колії. Це вивело з ладу систему сигналізації, призначену для запобігання подібним аваріям.

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“Ми вимагали протягом 10 днів, щоб викрадені сигнальні кабелі були відремонтовані. Уряд сказав, що немає грошей на запчастини”, — сказав лідер профспілки залізничників Омар Матурано незалежній радіостанції країни Radio Con Vos.

Прокуратура заявила, що проводить розслідування.

Мер Буенос-Айреса Хорхе Макрі заявив на місці аварії, що наразі недостатньо інформації про причин цієї аварії. Він також високо оцінив швидку евакуацію постраждалих.

Представники аргентинського залізничного управління Trenes Argentinos заявили, що рух популярної залізничної лінії призупинено, що ускладнює подорожі для багатьох пасажирів.

Нинішнє зіткнення привернуло увагу до безпеки залізничного транспорту в Аргентині, де внаслідок серії залізничних аварій у 2012-2014 роках загинули понад 50 людей і сотні отримали поранення. Тоді виявилося, що застаріла інфраструктура, затримки та людські помилки зробили залізничну систему вразливою до аварій, що спонукало уряд інвестувати в нові системи безпеки та гальмування.

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