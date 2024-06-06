Офіс генерального прокурора (ОГП) скерував до суду обвинувальний акт стосовно ексрадника президента РФ та депутата російської Держдуми. Вони у 2014 році організували захоплення Верховної Ради Криму і "референдуми" в Криму та на Луганщині.

Про це пише пресслужба ОГП.

Колишньому раднику президента Росії інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни, пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ст. 436, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Депутату Держдуми РФ, першому заступнику голови одного з її комітетів — пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 ККУ).

Розслідування встановило, що російські посадовці у 2014 році організували захоплення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і проведення сепаратистських референдумів на території Кримського півострова та Луганської області. Також вони готували масові заворушення на Луганщині й Одещині.

"Крім того, ексрадник президента РФ під час проведення круглого столу в міжнародному мультимедійному пресцентрі «МИА «Россия сегодня» публічно закликав до залучення збройних сил Росії проти України для нібито захисту російськомовного населення та забезпечення прийняття органами місцевого самоврядування рішень про вихід окремих областей зі складу України", — додають в Офісі генпрокурора.