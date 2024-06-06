Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Захоплення ВР Криму та "референдум" на Луганщині — заочно судитимуть російських посадовців
ОГПУСудРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуКРИМВійнаПолітикаПодії

Захоплення ВР Криму та "референдум" на Луганщині — заочно судитимуть російських посадовців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Офіс генерального прокурора (ОГП) скерував до суду обвинувальний акт стосовно ексрадника президента РФ та депутата російської Держдуми. Вони у 2014 році організували захоплення Верховної Ради Криму і "референдуми" в Криму та на Луганщині.

Про це пише пресслужба ОГП.

Колишньому раднику президента Росії інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни, пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ст. 436, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Депутату Держдуми РФ, першому заступнику голови одного з її комітетів — пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 ККУ).

Розслідування встановило, що російські посадовці у 2014 році організували захоплення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і проведення сепаратистських референдумів на території Кримського півострова та Луганської області. Також вони готували масові заворушення на Луганщині й Одещині.

"Крім того, ексрадник президента РФ під час проведення круглого столу в міжнародному мультимедійному пресцентрі «МИА «Россия сегодня» публічно закликав до залучення збройних сил Росії проти України для нібито захисту російськомовного населення та забезпечення прийняття органами місцевого самоврядування рішень про вихід окремих областей зі складу України", — додають в Офісі генпрокурора.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
Вибори в Європарламент, удари по нафтобазі й НПЗ в Росії, Зеленський прибув до Франції. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Макрон, Байден
Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 — Макрон Важливо
Лампа, світло
У Києві та 12 областях запроваджуються аварійні відключення світла — Укренерго Важливо
Бундестаг
У Німеччині схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через війну в Україні

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ
Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ
548 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ
548 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ
Діти, війна
Зросла кількість дітей, поранених і загиблих внаслідок війни — ОГПУ
Воєнні злочини Росії
Ідентифіковано 357 військових РФ та поплічників російської влади, які підозрюються у воєнних злочинах — Костін
На початок