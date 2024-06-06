Засновник Brussels Freedom Hub , аналітик Роланд Фройденштейн вважає, що у Європі зараз панує загальне відчуття тривоги, тож за результатами виборів до Європарламенту (6-9 червня) в ЄС очікують на значні голоси за праві партії. Президенткою Єврокомісії, імовірніше за все, знову буде Урсула фон дер Ляєн. Але за будь-яких обставин залишатиметься проукраїнська більшість у ЄС.

Про це Фройденштейн розповів в інтерв'ю Суспільному.

Що вплине на вибір європейців і які партії матимуть успіх

Аналітик наголосив, що нинішні вибори в Європарламент — не загальноєвропейські, а фактично 27 національних виборів. Виборці значною мірою базуватимуть своє рішення на тому, на що вони сподіваються і чого бояться в межах своєї країни.

"Я б сказав, що насамперед певне відчуття занепокоєння і страху ніколи не було сильнішим, ніж сьогодні. Це значною мірою пов'язано з агресивною війною Росії проти України та небезпекою для всієї Європи, але в багатьох інших частинах Європи існують різні проблеми, багато з яких є більш соціально-економічними", — пояснює Роланд Фройденштейн.

Серед таких проблем експерт виділив інфляцію, труднощі на ринку житла та нелегальну масову міграцію або неконтрольовану масову міграцію; кліматичну політику ЄС, яка, на думку багатьох європейців, стала надто пріоритетним завданням для урядів і від цього страждає економіка, ринок праці та заробітна плата.

Аналітик підсумовує, що через усе це в Європі сьогодні панує загальне почуття тривоги і "це значною мірою піде на користь правим партіям". Очікується "зсув вправо" за підсумками виборів.

Як вибори в Європарламент вплинуть на Україну

Коментуючи результати нинішніх виборів стосовно зовнішньої політики, Роланд Фройденштейн зазначає, що крайні праві були єдиною політичною силою в Європарламенті, яка скептично ставилася до України і, "так би мовити, відстоювала і повторювала тези, які пролунали з російської сторони".

"Але в цьому питанні в Європарламенті існує стійка більшість на підтримку України, яка виступає за військову допомогу Україні, фінансову допомогу, а також за членство України в Європейському Союзі. Отже, підсумовуючи з точки зору зовнішньої політики загалом і України зокрема, я не бачу жодної прямої небезпеки в цих виборах", — переконаний експерт.

Небезпека в українському питанні, на думку Фройденштейна, у тому, що праві популісти або націонал-популісти отримають більше влади в Європейській Раді — представництві урядів в Європейському Союзі. І це впливатиме на зовнішньополітичні питання. Бо в Єврораді рішення, до прикладу, щодо санкцій приймаються не більшістю голосів, а одноголосно.

Урсула фон дер Ляєн залишиться президенткою ЄК?

Як сказав в інтерв'ю Суспільному Роланд Фройденштейн, Урсула фон дер Ляєн нині є єдиною кандидаткою, яка заслуговує на довіру на посаду президента Єврокомісії. Вона висувається від Європейської народної партії, яка, цілком імовірно, стане найсильнішою політичною групою в Європейському парламенті. Імовірно, Єврорада її висуне, але на голосуванні за кандидатуру може не вистачити голосів.

"Просто тому, що вона перебуває між молотом і ковадлом. У неї є багато критиків зліва, які критикують її за політичні загравання з деякими партіями справа — не крайніми правими, а правими, як, наприклад, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії. З іншого боку, якщо вона покладатиметься лише на центристські та ліві політичні партії, вона може фактично не бути обраною [через брак голосів від центристських і лівих]", — пояснює аналітик.

5 років тому фон дер Ляєн ледве призначили на посаду — вона отримала лише 9 голосів понад необхідну кількість голосів у парламенті. Як сказав Фройденштейн, це слабка перевага, і цього разу кількість може бути менша.

"Я думаю, що Урсула фон дер Ляєн добре попрацювала за останні п'ять років. Вона правильно вчиняла щодо України. Вона досить добре впоралася з пандемією COVID і загалом надала цій посаді нового імпульсу, енергії. Її кандидатуру висунула найсильніша політична сім'я в європейській політиці. І добре те, що рішення Ради приймається більшістю голосів. Тож окремі країни не можуть накласти вето на цю пропозицію", — говорить експерт.

Проте навіть якщо Урсулу фон дер Ляєн не переоберуть президенткою ЄК, Україні нема чого хвилюватися, додає він: "Я б не переоцінював питання президента Комісії з питань допомоги Україні. Це важлива людина, яка об'єднує країни-члени, об'єднує європейські інституції і, особливо, прискорює надання підтримки. Але ключові рішення [як-от подальша підтримка України] все ще приймаються країнами-членами та урядами країн-членів. Тож будь-хто інший, окрім Урсули фон дер Ляєн, мав би довести, що він є таким же сильним прихильником України, як і вона".