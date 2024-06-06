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У 27 країнах ЄС стартували вибори до Європейського парламенту
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У 27 країнах ЄС стартували вибори до Європейського парламенту

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Європейський парламент
Будівля Європарламенту. AP

У четвер, 6 червня, у 27 країнах Євросоюзу стартували вибори до Європейського парламенту. Близько 400 мільйонів виборців обиратимуть 720 депутатів.

Нині у Європарламенті 705 місць, на цьогорічних виборах кількість зросте до 720 — їх пропорційно розподілять між країнами, що займали депутати від Британії, які після Брексіту не беруть участь у виборах.

Наступні пʼять років парламентарі прийматимуть рішення щодо нових законів в Євросоюзі, затверджуватимуть бюджет, контролюватимуть фінанси й усі інституції ЄС.

Явку на виборах передбачити важко, оскільки в деяких країнах приходять голосувати 10% виборців, а в деяких — до 80%.

Особливістю цих виборів є те, що ультраправі партії в Європі протягом останніх років набирають популярності та, відповідно, очікують більше місць і в Європарламенті.

Окрім того, вибори до Європарламенту проходять на тлі протестів фермерів в ЄС, які виступають проти "Зеленого курсу" і заявляють, що певні європейські екологічні й кліматичні норми — це знищення сільського господарства.

Прогнози щодо складу Європарламенту

Видання Politico відстежує національні тенденції щодо прогнозів, як розподіляться місця в Європарламенті наступного скликання. Натепер проєвропейські партії все одно матимуть більшість. Два найбільших блоки — Європейська народна партія (EPP) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) продовжують утримувати більшість і попередньо мають 170 і 142 місць з 720 відповідно.

Також очікується, що праві та євроскептичні партії зміцнять позиції за рахунок центристських партій. Група Європейських консерваторів і реформістів (ECR) має стати четвертою за величиною в парламенті й отримати 72 місця.

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