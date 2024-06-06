Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На війні в Україні РФ втратила близько 515 тисяч військових — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїВійнаЗброя і технологіїСвіт

На війні в Україні РФ втратила близько 515 тисяч військових — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб ЗСУ втрати ворога
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 515 000 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1300 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7828 (+22) од,
  • бойових броньованих машин — 15076 (+40) од,
  • артилерійських систем — 13433 (+48) од,
  • РСЗВ — 1095 (+3) од,
  • засоби ППО — 831 (+1) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10846 (+41),
  • крилаті ракети — 2270 (+0),
  • кораблі /катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18360 (+63) од,
  • спеціальна техніка — 2230 (+7).

Дані уточнюються.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Зведення Генштабу ЗСУ, війна в Україні, ситуація на фронті
Генштаб: на фронті вже відбулося близько 30 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена
висадка союзних військ в Нормандії 1944 рік
Картонні літаки, шторм і живопліт: як союзники відкрили другий фронт проти Німеччини у "День Д"
Європейський парламент
У 27 країнах ЄС стартували вибори до Європейського парламенту

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Війна в Україні
Сили оборони вразили пункти управління дронів та радіолокаційну станцію армії РФ — Генштаб
Війна, Генштаб
Покровський напрямок залишається найгарячішим — Генштаб
Війна в Україні, зведення Генштабу ЗСУ
Генштаб: на фронті станом на ранок вже відбулося біля 40 бойових зіткнень
Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні РФ втратила 1280 військових за добу — Генштаб
На початок