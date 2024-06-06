На війні в Україні РФ втратила близько 515 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 515 000 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1300 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7828 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 15076 (+40) од,
- артилерійських систем — 13433 (+48) од,
- РСЗВ — 1095 (+3) од,
- засоби ППО — 831 (+1) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10846 (+41),
- крилаті ракети — 2270 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18360 (+63) од,
- спеціальна техніка — 2230 (+7).
Дані уточнюються.