В енергосистемі прогнозується дефіцит протягом доби — "Укренерго"

В енергосистемі України прогнозується дефіцит протягом всієї доби 6 червня. Ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на ранок через погодні умови знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення залишаються 462 населені пункти.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 25 851 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 649 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Напередодні Суспільному в Укренерго повідомили, що найважчу ситуацію в енергосистемі очікують в середині літа. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.