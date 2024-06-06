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В енергосистемі прогнозується дефіцит протягом доби — "Укренерго"
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В енергосистемі прогнозується дефіцит протягом доби — "Укренерго"

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Енергетика
Хмельницька АЕС. Ратинський В'ячеслав / УНІАН

В енергосистемі України прогнозується дефіцит протягом всієї доби 6 червня. Ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на ранок через погодні умови знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення залишаються 462 населені пункти.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 25 851 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 649 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Напередодні Суспільному в Укренерго повідомили, що найважчу ситуацію в енергосистемі очікують в середині літа. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

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