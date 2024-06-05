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За минулий тиждень до експлуатації було допущено 5 нових зразків ОВТ — Міноборони
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За минулий тиждень до експлуатації було допущено 5 нових зразків ОВТ — Міноборони

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За минулий тиждень до експлуатації було допущено п'ять нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що ще 41 зразок ОВТ пройшов кодифікацію.

Раніше, у травні, Міністерство оборони протягом тижня допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

У відомстві тоді нагадали, що за перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

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