За минулий тиждень до експлуатації було допущено п'ять нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що ще 41 зразок ОВТ пройшов кодифікацію.

Раніше, у травні, Міністерство оборони протягом тижня допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

У відомстві тоді нагадали, що за перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.