Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Міністерство оборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Ним може стати громадянин віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду.

Про це повідомили в українському оборонному відомстві.

Зазначається, що набір громадян, які хочуть служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Партнером проєкту, який забезпечує підготовку та навчання операторів безпілотників, виступає Victory Drones. Це команда фонду Dignitas за підтримки United Help Ukraine.

"Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап. Тут вона вже безпосередньо спілкується з фахівцями Victory Drones, бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили і займатися, власне, своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату", — каже Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Партнер Міністерства оборони проєкт Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і оффлайн, яке в середньому займатиме місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом в обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Після підготовки військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

"Підготовка не буде обмежуватися лише професійними навичками пілота основних видів БПЛА. Вона включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Будемо обирати кращих з кращих. Кожен фахівець, який пройде навчання, служитиме саме за цим фахом", — додає керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович, який займається забезпеченням навчання та контактів з військовими частинами.