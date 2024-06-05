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Як соцпрацівниця працює в селищі на Нікопольщині під обстрілами військ РФ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Як соцпрацівниця працює в селищі на Нікопольщині під обстрілами військ РФ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Соцпрацівниця Людмила працює в Червоногригорівці на Нікопольщині. Росія обстрілює селище з дронів та артилерії, але жінка щодня їздить до своїх підопічних, їх в неї десятеро.

Людмила вже 13 років працює соцпрацівницею і розвозить продукти та допомагає своїм підопічним.

"В нас село складається з трьох частин, то далеченько їздити. Щоб лише розвести хліб, то години три треба", — каже жінка.

Серед підопічних Людмили — люди з інвалідністю та старші за 80 років. Деякими вона опікується з перших днів своєї роботи. Її вони лагідно називають донечкою.

Своїх підопічних лишити ніяк не зможе, каже вона. Приїжджає до них і у вихідні. Тому планує і далі працювати у цій сфері, навіть попри небезпеку російських обстрілів.

Як Людмила допомагає людям — дивіться у репортажі редакції Суспільне Дніпро.

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