64-річний Олександр Каніболоцький з Полтавщини влаштував велопробіг на підтримку Збройних Сил України. Він подолав тисячу кілометрів та зібрав понад мільйон гривень.

У сітловідбивальному жилеті та на велосипеді 1982 року випуску — так в’їжджає в Суми чоловік з Полтавщини. За останні півтора тижня він у такий спосіб подолав тисячу кілометрів. Проїхав 5 областей: Полтавську, Черкаську, Київську, Чернігівську та Сумську. Зупинявся, каже, аби перепочити, або ж на ночівлю. В середньому ж проїжджав 130 кілометрів на день.

Суспільному вдалося поспілкуватись з Олександром, коли той проїжджав повз Суми.