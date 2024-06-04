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Велосипедист з Полтавщини зібрав понад мільйон гривень на підтримку ЗСУ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Велосипедист з Полтавщини зібрав понад мільйон гривень на підтримку ЗСУ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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64-річний Олександр Каніболоцький з Полтавщини влаштував велопробіг на підтримку Збройних Сил України. Він подолав тисячу кілометрів та зібрав понад мільйон гривень.

У сітловідбивальному жилеті та на велосипеді 1982 року випуску — так в’їжджає в Суми чоловік з Полтавщини. За останні півтора тижня він у такий спосіб подолав тисячу кілометрів. Проїхав 5 областей: Полтавську, Черкаську, Київську, Чернігівську та Сумську. Зупинявся, каже, аби перепочити, або ж на ночівлю. В середньому ж проїжджав 130 кілометрів на день.

Суспільному вдалося поспілкуватись з Олександром, коли той проїжджав повз Суми.

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