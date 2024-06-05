Деревину для фортифікацій купуватимуть через Prozorro Market — Мінекономіки

Закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватися через електронний каталог Prozorro Market. Таким чином військові отримають можливість купувати необхідні матеріали швидко та зручно.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зазначається, що держустанова "Професійні закупівлі", яка адмініструє Prozorro Market у частині товарів широкого вжитку, вже підготувала інструмент для проведення таких закупівель. Зокрема, було додано понад 180 специфікацій для закупівлі круглих лісоматеріалів, без яких неможливо побудувати фортифікаційні укріплення.

"З огляду на активне будівництво укріплень, деревина військовим потрібна оперативно, саме тому було прийнято рішення закуповувати її через Prozorro Market. Лише 9 днів у середньому триває процедура в е-каталозі. Водночас при відкритих торгах замовник має витратити втричі більше часу", — йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві наголосили, що при купівлі через е-каталог ціна в середньому є нижчою до 20%, ніж під час проведення окремих тендерів.

Завдяки Prozorro Market військові частини зможуть отримувати найкращі ціни та економити кошти, купуючи деревину напряму у держпідприємства "Ліси України". 63 філії цього виробника вже кваліфіковано до е-каталогу.

"За кілька днів команда "Професійних закупівель" адаптувала електронний каталог під потреби ВЦА. Ми у рази збільшили асортимент деревини, кваліфікували постачальників – зробили все можливе, аби закупівлі можна було здійснити зручно та оперативно", — розповів заступник директора "Професійних закупівель" з питань розвитку Дмитро Соловей.

За його словами, Prozorro Market користується "великою популярністю" для закриття потреб оборони.

"Окрім деревини, там купують дрони, паливо, офісне устаткування тощо. Наша головна мета в тилу – забезпечити військо усім необхідним та надати військовим можливість максимально просто та оперативно закривати всі свої потреби", — додав Соловей.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.