Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Проросійські хакери атакували сайт іспанської компанії, яка займається ремонтом танків Leopard для України — Reuters
ХакериКІБЕРЗЛОЧИННІСТЬІспаніяУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуІнтернетЗброя і технологіїПолітикаСвіт

Проросійські хакери атакували сайт іспанської компанії, яка займається ремонтом танків Leopard для України — Reuters

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems (підрозділ німецької General Dynamics) яка займається ремонтом танків Leopard перед їх доставкою в Україну, зазнав кібератаки з боку проросійських хакерів з угруповання NoName.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що NoName взяла на себе відповідальність за розподілену атаку типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), які спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з офлайн.

"Ми направили наші DDoS-ракети на сайти в русофобській Іспанії", — йдеться у повідомленні хакерського угруповання, яке часто спрямовує такі дії проти держав, які підтримують Україну.

У General Dynamics заявили, що оборонний підрядник все ще аналізує причину збою вебсайту й додали, що всі його операції в Європі "працюють нормально".

Компанія Santa Barbara Systems збирає важку військову техніку, зокрема, танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації "законсервованих" танків для доставки українській армії.

Раніше повідомлялось, що китайські хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Паскаль Донохью
Міністри фінансів Єврогрупи підтвердили "непохитну підтримку" України
Графіки відключення світла, електроенергія
6 червня по всій території України діятимуть погодинні графіки відключення світла — "Укренерго" Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський прибув з візитом до Катару

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Хакер
"Фіксуються хакерські атаки на бухгалтерів". Держспецзв'язку закликало керівників підприємств дотримуватись кібербезпеки
Хакер, Росія, ЗСУ
Хакери з РФ активізували атаки на мобільні пристрої військовослужбовців ЗСУ. У Держспецзв'язку дали відповідні поради
Хакер
Кіберфахівці ГУР атакують інтернет-провайдерів і сайти місцевої влади Бєлгородської області — джерела
Росія
Російські хакери зламали супутниковий сигнал українських провайдерів і запустили трансляцію параду у Москві
На початок