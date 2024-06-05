Сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems (підрозділ німецької General Dynamics) яка займається ремонтом танків Leopard перед їх доставкою в Україну, зазнав кібератаки з боку проросійських хакерів з угруповання NoName.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що NoName взяла на себе відповідальність за розподілену атаку типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), які спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з офлайн.

"Ми направили наші DDoS-ракети на сайти в русофобській Іспанії", — йдеться у повідомленні хакерського угруповання, яке часто спрямовує такі дії проти держав, які підтримують Україну.

У General Dynamics заявили, що оборонний підрядник все ще аналізує причину збою вебсайту й додали, що всі його операції в Європі "працюють нормально".

Компанія Santa Barbara Systems збирає важку військову техніку, зокрема, танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації "законсервованих" танків для доставки українській армії.

Раніше повідомлялось, що китайські хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії.