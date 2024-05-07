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Sky News: хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії
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Sky News: хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії

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Хакер за комп'ютером
Ілюстративне фото. Фото: ГУР

Міністерство оборони Великої Британії стало мішенню для злому з боку китайських хакерів.

Про це повідомляє Sky News з посиланням за власні джерела.

За даними Sky News, у вівторок, 7 травня, депутатам британського парламенту повідомлять про масовий витік даних Міністерства оборони, який стосується персональних даних військовослужбовців.

Як пише видання, що британський уряд не буде називати залучену країну, але розуміє, що це Китай.

Китай підозрюють у двох-трьох спробах злому британського Міноборони. Стверджується, що атака була спрямована на системи оброблення платіжних відомостей. Хакери намагалися отримати доступ до особистих даних, зокрема до банківських реквізитів, співробітників Міноборони Великої Британії, а також чинних та колишніх військовослужбовців.

Водночас у відомстві заявили, що всі зарплати виплатять, працівникам не варто турбуватися. Їм нададуть консультацію та підтримку.

Хакерські атаки виявили останніми днями, офіційні особи працюють над тим, щоб зрозуміти масштаб.

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