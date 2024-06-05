На війні в Україні РФ втратила 1280 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 5 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 513 700 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1280 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7806 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 15036 (+16) од,
- артилерійських систем — 13385 (+40) од,
- РСЗВ — 1092 (+0) од,
- засоби ППО — 830 (+3) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10805 (+39),
- крилаті ракети — 2270 (+2),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18297 (+69) од,
- спеціальна техніка — 2223 (+12).
Дані уточнюються.