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На війні в Україні РФ втратила 1280 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1280 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
Російські військові. Getty Images

Станом на ранок 5 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 513 700 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1280 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7806 (+12) од,
  • бойових броньованих машин — 15036 (+16) од,
  • артилерійських систем — 13385 (+40) од,
  • РСЗВ — 1092 (+0) од,
  • засоби ППО — 830 (+3) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10805 (+39),
  • крилаті ракети — 2270 (+2),
  • кораблі /катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18297 (+69) од,
  • спеціальна техніка — 2223 (+12).

Дані уточнюються.

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