Повітряні Сили: вночі збили 22 "шахеди"

У ніч проти 5 червня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях збили 22 з 27 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку 5 червня повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
З його даними, у ніч на 5 червня окупанти РФ атакували 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.
До відбиття повітряного нападу росіян залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", — йдеться у повідомленні.