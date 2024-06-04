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Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
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Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"

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Вантажівки біля пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", 4 червня 2024 року
Вантажівки біля пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", 4 червня 2024 року. Суспільне Львів/Ольга Іващук

Пізно ввечері польські фермери почали припиняти блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Хребенне — Рава-Руська".

Про це повідомила Державна митна служба України.

"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне — Рава-Руська", — йдеться у повідомленні.

Протести польських фермерів на кордоні з Україною

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. 23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Нещодавно, 4 червня, вони знову відновили свої протести на пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська".

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