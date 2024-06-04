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Рада підтримала за основу законопроєкт про порядок компенсації за знищене майно на ТОТ
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Рада підтримала за основу законопроєкт про порядок компенсації за знищене майно на ТОТ

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Рада підтримала за основу законопроєкт про порядок компенсації за знищене майно на ТОТ
Знищені тролейбуси у Маріуполі . Маріупольська міська рада

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“За” основу — 255”, — написав нардеп.

Як пояснив Железняк, документ стосується отримання компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

“Якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, власник такого майна може подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у Законі, окрім вимоги надати документи (у тому числі матеріали фото- і відеофіксації) майна до/після знищення/пошкодження”, — зазначив депутат.

При цьому фізичний огляд об’єктів нерухомого майна не проводиться, зазначається у документі. Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави, написав Железняк.

У квітні під час конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі оголосили про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям війною, яку розв'язала Росія. Подати заяву на відшкодування можна через "Дію".

Очікується, що загалом у реєстр надійде до 10 мільйонів запитів, зокрема щодо житлових претензій − від 300 до 600 тисяч позовів.

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